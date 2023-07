Dívida do RS

Jornal do Comércio, edição de 16/06/2023 A dívida do Rio Grande do Sul cresceu 8,7% em 2022, conforme detalhou em junho a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Maria Santana, na apresentação do Relatório da Dívida Pública Estadual na Assembleia Legislativa. Em valores, o passivo saltou de R$ 86 bilhões em 2021 para R$ 93,6 bilhões em 2022 (). O ideológico no debate é a falta de conhecimento histórico. O Estado precisa de um choque capitalista… e não o contínuo centralismo no poder do Piratini. (Francisco Berta Canibal)

Varejo

JC, edição de 29/06/2023 O Carrefour concluiu a conversão das lojas dos hipermercados da bandeira BIG, compradas do ex-grupo BIG, em 2021. Desde o fim de junho, as duas filiais em Porto Alegre já ostentam o novo layout externo e interno dos hipermercados do grupo francês (). Matéria bem pontual e informativa. (Helen Beatriz Frota Rozados)

Comércio

coluna Minuto Varejo, JC, 20/06/2023 A Lojas Renner encerrou as operações da filial no histórico prédio que foi da Livraria do Globo, na Rua dos Andradas (Rua da Praia), no Centro Histórico de Porto Alegre. Com isso, a cafeteria que operava no terceiro andar do prédio desde 2012 também fechou (). Ótima reportagem… espero que logo o proprietário da cafeteria encontre outro local adequado e tenha muito mais sucesso! (Valdete Ourique Westenhofen)

Comércio II

Uma lástima fechar esse lugar. Espero que dê tudo certo e que em breve isso seja só história de um tempo difícil que abriu oportunidades inimagináveis. (Ana Carolina de Moraes Godoi)

Comércio III

A tendência das lojas de rua é a extinção. Shopping oferece conforto e segurança, livre de camelô, drogados e assaltantes, pois foi nisso que se transformou o Centro Histórico. (Edison Porciúncula)

Ministros e palanques

Com 37 ministros, já eram previsíveis suas autopromoções, viagens às bases, atritos internos por superposições de competências, etc. Assim, logo que assumiram, um falou em reforma trabalhista, outro em previdenciária, outro em restabelecer a Comissão da Verdade ou de Mortos e Desaparecidos (para conceder mais pensões), outro em projetos culturais (com shows para minimizar o sofrimento dos pobres), etc. Como isto causa incertezas e receios a investidores, é preciso que o Planalto adote um canal único e que anuncie só as decisões finais do governo. (Adelino Soares, advogado)