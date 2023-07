Jornal do Comércio, edição de 28/06/2023 A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) ganhou a licitação nacional do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde para provimento de cursos técnicos em agentes comunitários de saúde e de agentes de controle de endemias para atender a todo o Brasil. Segundo o reitor Carlos André Bulhões, desde que deu início aos cursos, em 2021, já são 170 mil profissionais formados (). Isso mostra a vontade de mudar do brasileiro. (Augusto Carlos Baier)

Porto Noite Alegre

série Porto Noite Alegre, Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 30/06/2023 Localizada bem na divisa dos bairros Menino Deus e Praia de Belas, a boate Looking Glass (1978-1979) - a primeira 'discoteque' da cidade - abriu "oficialmente" a onda da disco music no roteiro noturno de Porto Alegre (). Marcello Campos é um ótimo repórter, sempre com uma pesquisa apurada de fatos relevantes sobre cultura noturna do RS. (Nilo Alberto Felippe Feijó)

Porto Noite Alegre II

Marcello Campos é um historiador nada óbvio. "Cavoca" o melhor ângulo, lapida a melhor frase e nos transporta diretamente ao palco de sua história. (Daniel Soares)

Redes Sociais

Muitos perderam a noção e acham que à frente de uma tela de celular podem chamar as pessoas de tudo. Quando acontece algo, por um exemplo, uma tragédia, os internautas se encarregam de metralhar e, mais do que isso, de condenar sem o aval da justiça e sem a ampla defesa. Está muito complicado fazer qualquer tipo de comentário nas redes sociais. Tudo é motivo para agressões, atritos e, por vezes, as pessoas vão às vias de fato. Certas situações, inclusive, vão parar no judiciário, e as pessoas têm que provar o que escreveram em seu perfil ou comentaram em uma página. Existe a velha e verdadeira frase: "Quem acusa, cabe o ônus da prova". Então, tenham muito cuidado em condenar certas pessoas e defender certas posições através da internet. (Guido Ávila, jornalista)

Chocolate