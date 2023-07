Jornal do Comércio, edição de 30/06/2023). Ótimos tempos. Eram nossos encontros todo fim de semana. (Lilika Siqueira) Bem na divisa do Menino Deus com a Praia de Belas, a boate Looking Glass abriu oficialmente a onda da disco music no roteiro noturno de Porto Alegre (" A primeira 'discoteque de Porto Alegre ", Reportagem Cultural, caderno Viver,, edição de 30/06/2023). Ótimos tempos. Eram nossos encontros todo fim de semana. (Lilika Siqueira)

Looking Glass II

Lembro bem da novela Dancing Days, maravilhosa, que evidenciava as discotecas. Minhas filhas nasceram em 1973 e 1980, minha época de flertar, namorar e dançar foi bem anterior a esta. Passamos por diversas fases nas nossas vidas, com sabores e dissabores, tudo faz parte. Agora, eu e o maridão ( 76 e 80 anos) curtimos as festas, estudos, namoros e viagens dos netos e as realizações de nossos filhos. Porque "A Vida é Bonita, é Bonita e é Bonita", já cantava o imortal Gonzaguinha. (Lia Homrich)

Looking Glass III

No tempo que frequentei, já tinha mudado pra New Looking, mas era muito legal. (Eliomar Rodrigues)

Greve dos rodoviários

Hino gaúcho

Como que eu nunca percebi o sentido maldoso e sectarista contido em estrofe do Hino Gaúcho: "Povo que não tem virtude acaba por ser escravo". É um escândalo, porque, de forma inequívoca, acaba justificando e normalizando a escravidão de negros, pelo fato de não terem virtude. Sou totalmente favorável à reparação proposta (na Assembleia Legislativa), excluindo-se essa nefasta estrofe, com clara conotação sectarista e escravagista. (Manoel Luiz Silva dos Santos)

Minuto Varejo