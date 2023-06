GeraçãoE nos Bairros, JC, 29/06/2023 O Aqui Tem Churras passou por uma reformulação. Localizado no bairro Santa Cecília, o empreendimento, que antes era focado em espetinhos, agora oferece uma parrilla completa, com saladas, acompanhamentos, entradas, sanduíches, hambúrgueres e almoços executivos. São cerca de 25 produtos adicionados ao menu em relação à antiga operação (). Merecido todo reconhecimento e sucesso! (Matheus R Sérgio)

Santa Cecília II

GeraçãoE, JC, 29/06/2023 Figurinha carimbada no bairro Santa Cecília, a Banca do Vilela conta com mais de 1 mil revistas, jornais, quadrinhos e cruzadinhas. Com muito bom humor e simpatia, o negócio consegue se manter aberto em um mercado dominado pelas mídias digitais (). Grande figura esse simpático mineirinho que resiste bravamente à desumanização da cidade! (Edson Rebes Abreu)

Santa Cecília III

GeraçãoE, JC, 29/06/2023 Por mais de três décadas marcando presença nas ruas do bairro Santa Cecília, o Moita Lanches é um dos nomes mais lembrados quando falamos se fala de xis em Porto Alegre. Com mais de 20 opções de sabores no cardápio, o empreendimento também conta com outros lanches, como baurus, porções, cachorro-quente e pratos (). O melhor! Sem falar no carisma e atendimento nota 1000. (Maurício Jardim)

GeraçãoE

O caderno há muito tempo se destaca como um produto de alta qualidade pela excelência em forma e conteúdo. A edição de 29/06/2023 sob o título "Tudo pela Santa Cecília", superou-se pela sensibilidade em destacar iniciativas produtivas no bairro e pela diversidade do material publicado. Parabéns à toda equipe e ao Jornal do Comércio pela manutenção deste que é um dos principais suplementos oferecidos pelo jornal. (Gilberto Jasper)

Hino gaúcho

JC, 28/03/2023 Matéria sobre texto no Legislativo que pode alterar a letra do Hino do Rio Grande do Sul, em função de trecho ser considerado racista, continua repercutindo (). Com tantos problemas que temos na cidade, nossos queridos deputados eleitos por nós e com um salário de dar inveja, estão preocupados com alteração do hino gaúcho! É muito triste, são coisas inaceitáveis. (Saionara Lima)

Hino gaúcho II

O hino não é racista. Em caso de dúvida, ler o hino de Pernambuco. (José Francisco Botelho)