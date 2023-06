Jornal do Comércio, edição de 28/06/2023 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 295/2023, propõe tornar imutáveis os símbolos oficiais do Rio Grande do Sul - o hino, a bandeira e o brasão de armas, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL). A PEC dos Símbolos, como é chamada, originalmente propõe "tornar imutáveis" os símbolos estaduais. Após articulações, a expectativa é pela aprovação de uma emenda proposta pelo deputado Luiz Marenco (PDT) em que retira a imutabilidade, mas condiciona as alterações à realização de um referendo público. O debate acontece principalmente em torno do hino, que carrega uma estrofe apontada como racista por movimentos sociais ligados ao movimento negro. "Povo que não tem virtude acaba por ser escravo", diz a letra composta por Francisco Pinto da Fontoura (). Gente, isso chega a ser chocante! Será que esses nossos representantes não enxergam as enormes prioridades e necessidades do nosso Estado? Por favor, caiam na real e deixem de perder tempo com o hino! (Lenise Ziegler)

Hino gaúcho 2

Até parece que o nosso Estado tem tudo resolvido e que não existem mais prioridades! (Toninho Saraiva)

Hino gaúcho 3

Enquanto isso, a falta de professores nas escolas estaduais prossegue. (Barbara Martins)

Passagens aéreas

Jornal do Comércio, 28/06/2023 Será lançado em agosto o programa Voa, Brasil, uma iniciativa do governo federal que visa democratizar as passagens aéreas. A proposta é que os trechos custem um valor único, de R$ 200. O mês de maio foi o melhor mês dos últimos 10 anos da aviação no Brasil, com 100 milhões de passagens vendidas, volume que supera até o registrado antes da pandemia de Covid (). Olha, se o governo parar de aumentar tanto o imposto para tudo, não é só as passagens que ficarão mais baratas. Ontem estava pesquisando uma passagem de R$ 300 reais e só o imposto foi de R$ 97. (Leticia Torres)

Passagens aéreas 2

Não existe almoço grátis. (Celi Diehl)

Neugebauer

Jornal do Comércio, 28/06/2023 Com um histórico de crescimento no faturamento e nas vendas dos últimos anos na casa dos dois dígitos, a Neugebauer projeta fechar 2023, pela primeira vez, com um faturamento na casa de R$ 1 bilhão. No ano passado, a empresa atingiu resultado de R$ 800 milhões (). Podiam usar parte do lucro para reformar o prédio histórico em Porto Alegre. Uma fábrica temática em Porto Alegre seria uma atração turística no 4º Distrito. (Edson Queiroz)