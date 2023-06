Jornal do Comércio, edição de 27/06/2023

RS 36 mil. (Marco Aurelio Nunes) O governador Eduardo Leite (PSDB) encaminhou à Assembleia Legislativa, na segunda-feira, o projeto de lei 290/2023, que propõe reajuste de 9% no salário-mínimo regional do Rio Grande do Sul. O projeto eleva o piso para R$ 1.573,89 e estabelece nova data-base para o mês de maio (). Enquanto isso, arrocha o salário dos funcionários públicos, nove anos sem aumento. Contudo, aumentou seu próprio salário para quaseRS 36 mil. (Marco Aurelio Nunes)

Setor lácteo

Reportagem Especial, caderno Empresas & Negócios, JC, edição de 26/06/2023 O setor lácteo, um dos mais importantes para o agronegócio gaúcho, amarga neste ano uma série de dificuldades: importação desenfreada de leite do Uruguai e da Argentina, tirando competitividade da indústria e renda dos produtores, estiagem, falta de políticas para enfrentamento da guerra fiscal, abandono da atividade por parte de muitos produtores (). Bem feito! Quando esse tipo de agro vai entender que um precisa do outro? E que quem mata a cadeia são eles mesmos entre si. É aquela coisa, não entendem por bem, vão entender no tranco mesmo! (Sandra Borges)

Viagens de políticos

Épocas de recesso parlamentar, ou não, o que temos visto e ouvido pelos noticiários são dezenas de políticos, quiçá centenas, viajando pelo Brasil e pelo mundo, participando de reuniões, congressos, fóruns e outras atividades de interesse particular, familiar e /ou eventualmente. De interesse público, tudo isso com certeza sob custos do erário público, o que vem provar que para a classe política tanto faz o País em crise, dólar alto ou baixo, passagens aéreas caras ou baratas. O negócio é voar. Privilégio de poucos. Enquanto isso, projetos das reformas vão mofando nas bancadas dos parlamentares. Muita conversa e pouca efetividade, pouca produtividade; um custo benefício muito caro manter. Nossa democracia faz de conta. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Orla do Guaíba

Jornal do Comércio, 26/06/2023 O decreto que estabelece horários para o consumo e venda de bebidas alcoólicas nos trechos da orla do Guaíba e no Parque Marinha do Brasil, entre outras ações, assinado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, continua dividindo opiniões entre os porto-alegrenses (). Olha, vetado entre meia-noite e 8h acho até adequado, visto os problemas. É bem razoável. Acho que vale a pena sim tentar e avaliar os resultados. (Denize Pazetto)

Correção

O nome correto do diretor de Operações da Yara é Lucas Elizalde, e não como constou na página 7 da edição de 26/06/2023 do JC.