Obras do PAC

É esperado para os próximos quatro anos um robusto desembolso de recursos federais nas estradas do Rio Grande do Sul. Conforme o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, a expectativa é de um aporte de cerca de R$ 7 bilhões nesse período, sendo R$ 1,7 bilhão já em 2023. Uma das obras previstas, e que deve constar no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que será lançado em julho, é o prolongamento da BR-448 até o município de Portão (Jornal do Comércio, 23/06/2023). E a conclusão da Ponte do Guaíba? Começam obras novas sem terminar as iniciadas e paralisadas. (Cesar Souza Gonçalves)