Construções no Litoral Norte

Jornal do Comércio, 23/06/2023 O mercado imobiliário nas praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul registrou um total de R$ 506,2 milhões em vendas no primeiro trimestre de 2023. O valor é superior ao atingido nos primeiros três meses de 2022 que chegou a R$ 372,2 milhões. Essa elevação da comercialização de prédios residenciais e de casas em condomínios fechados é atribuída à pandemia da Covid-19, que acelerou a presença de diversas famílias gaúchas nas praias do Litoral Norte. A afirmação é do vice-presidente do Sindicato das Industrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Alfredo Pessi Neto (). Além da pandemia, o crescimento e a qualidade de vida trouxeram muitas pessoas a fixar residência aqui. Para nós que trabalhamos com locações, os anos têm sido muito bons. Muitos locam por um ano ou dois e depois acabam comprando. Que bom. Que todos que escolherem Capão da Canoa para locar ou comprar seu imóvel se sintam acolhidos. (Noêmia Reckziegel)

Litoral Norte II

Penso que pode ser outra coisa...o dinheiro tem que ser gasto. (Saulo Flores)

Cooperativas

Li na coluna opinião do dia 23/06/2023, de Hans Peter Gerwy, sobre a Gestão de Cooperativas, acrescento também: qual a qualificação dos conselhos fiscais e administrativos para detectarem a tempo as inconsistências contábeis ou administrativas? Assim se evitaria muitas quebras. (Bruno Pedro Rech)

Gastronomia vegetariana

Entre os restaurantes listados pelo GE nos Bairros de maio, está o Not Meat, no bairro Farroupilha, que oferece desde lanches rápidos, como sanduíches e pizzas, até pratos mais complexos, como o kit churrasco e a parmegiana, todos veganos ( Geração E, JC, 18/05/2023 ). Simplesmente incríveis! Trabalho e profissionalismo impecáveis. Not Meat é um dos melhores restaurantes de Porto Alegre. (Elisa Inácio)

Gastronomia vegetariana II

Não me pega um negócio desses. Ainda bem que existe pra saberem que existiu. Churrasco vegano, isso existe? (André Kessler)

Borges de Medeiros

Com ambiente e cardápio temático, o cinema está em todas as vertentes do Vesper, empreendimento no alto da escadaria da avenida Borges de Medeiros. O nome é uma homenagem a bebida do James Bond (Caderno GeraçãoE, 11/05/2023). Tudo muito bom da vez que fui, mas um elogio especial para a seleção de músicas, que estava fantástica! (Rafael Ramos)