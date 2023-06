Completando 10 anos de portas abertas em 2023, o Bowlerama aposta na estética dos anos 1950 unindo pista de boliche, hambúrgueres clássicos e milk shakes em um mesmo negócio com o objetivo de levar a clientela para uma viagem no tempo. Thiago Araújo e a mãe, Fátima Araújo, são os nomes por trás da operação, que fica dentro do Clube Geraldo Santana, na rua Luiz de Camões, nº 337, no bairro Santo Antônio, há uma década. Antes do espaço ser o que é hoje, funcionava em formato de cantina ao lado do boliche no clube, onde Fátima era funcionária antes de assumir o comando do negócio. (GeraçãoE, JC, 15/06/2023). Eu conheço o lugar desde antes da administração do Tiago, sempre foi muito bom. Mas ele transformou e deixou incrível. Recomendo muito (Sandra Renz)