A preocupação com o meio ambiente é pauta mundial, que mobiliza governos e sociedade civil nos últimos anos. Sustentabilidade e, mais recentemente ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), tornaram-se termos obrigatórios no ambiente corporativo. No Rio Grande do Sul, abordar o meio ambiente é falar também sobre o Pampa e o rico ecossistema que o Estado tem (). Adorei a matéria ""! Completa e esclarecedora. Muito importante principalmente para nós, gaúchos, entendermos o quanto o nosso Estado se compõe de um importante e exclusivo bioma brasileiro. O nosso Pampa! (Rafael Zanetti, administrador de empresas)

Não tinha a mínima ideia que o Rio Grande do Sul tinha dois biomas, muito menos que eles se encontravam justamente perto da região onde moro. Ler é cultura. (Alicia Antunez)

Enquanto algumas redes fecham operações no Rio Grande do Sul, uma marca que não é nativa do varejo aposta em uma loja para chegar mais perto dos consumidores. É o caso da Tramontina. A companhia vai instalar a primeira unidade própria da T Store no BarraShoppingSul, em Porto Alegre (). Sim, mais e mais redes de varejo irão encerrar suas operações. Não é mais possível pagar os aluguéis absurdos e taxas administrativas dos shoppings, ou mesmo de lojas de calçadas localizadas nas principais avenidas. Não é a toa que Wallig e Lindóia, por exemplo, estão com muito mais lojas fechadas do que abertas. É impressionante que a direção desses empreendimentos ainda não entendeu que os valores cobrados são completamente incompatíveis com a realidade econômica. O empreendedor que se arrisca, abre e fecha as portas em no máximo 6 meses. Um bom exemplo disso é o prédio da antiga Uguini na avenida Assis Brasil. Depois que fechou, muito antes da pandemia, já abrigou mais de cinco ou seis lojas de varejo e nenhuma passou de um ano no local. A Tramontina está abrindo lojas de varejo, não por opção, mas por necessidade, assim como diversas outras terão de fazer diante do fechamento em massa das revendedoras. (Clovis Fontoura Barcelos)