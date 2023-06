Bora GE em Viamão

caderno GeraçãoE, JC, edição de 25/05/2023 Para celebrar os 90 anos do Jornal do Comércio, o caderno GeraçãoE lançou um novo projeto sobre municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, o Bora GE. A primeira cidade explorada foi Viamão, celeiro de novos negócios, com empreendedores que acreditam no potencial da economia local (). Muito bom divulgarem nossa cidade de Viamão. Aos poucos vai ficando melhor do que era. Parabéns aos empreendedores. (Gizelda Nunes Rodrigues)

Viamão II

Matéria muito bem construída, excelente! (Anderson Zalewski Vargas)

Turismo

JC, edição de 24/05/2023 Tornar Porto Alegre um destino turístico ainda é um desafio, segundo a chefe de Operações da Fraport Porto Alegre, Sabine Trenk. Os passageiros que vêm ao Rio Grande do Sul têm como destino, principalmente, a Serra Gaúcha e outras cidades. Para Sabine, tanto os gestores municipais quanto os estaduais devem fazer um trabalho para melhorar o reconhecimento da Capital como destino de turismo (). Quando nosso Centro for limpo, quem sabe Porto Alegre seja atrativa. Turista gosta de Mercado Público para conhecer as especiarias, mas assim como estão o Centro e as imediações do Mercado Público, não tem condições. (Eliane Midon)

Gastos de vereadores

Jornal do Comércio, 29/05/2023 Projeto que propõe o aumento de 62% para o subsídio do prefeito e de 39% para o vice e secretários em Porto Alegre indica que o salário do prefeito passaria de R$ 21,4 mil para R$ 34,9 mil. No caso do vice-prefeito e de secretários, esse valor sofreria a alteração de R$ 14,3 mil para R$ 19,9 mil (). Óbvio que tem que aumentar, um gestor de uma grande empresa não ganha menos que R$ 40 mil. Não dá para outros aproveitarem este aumento para pedirem também! Trenzinho da alegria não vale. A Câmara dos Vereadores poderia aproveitar a oportunidade e rever os gastos desta casa com automóveis, gasolina, luz, cafezinho e viagens. Fariam um bem para nossa cidade! (Toninho Saraiva)

Clube da Chave

"Clube da Chave: a casa noturna mais intelectual de Porto Alegre" Inaugurado em 1953, o Clube da Chave foi protagonista de um movimento típico de seu tempo, o de casas noturnas de dimensões pequenas e perfil mais intimista. O sobrado no bairro Rio Branco rapidamente se firmou como opção vanguardista de diversão e cultura nas noites de Porto Alegre (, série Porto Noite Alegre, Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, edição de 31/03/2023). Belíssima reportagem! (Carlos Alexandre Goessel)