Empreendimento

A Panaderia del Este abriu as portas há dois meses na rua Hilário Ribeiro, dando espaço a raízes uruguaias, representadas, segundo os proprietários, na gastronomia, no ambiente verde e na arquitetura (). Tudo deles é maravilhoso! Sou fã demais de toda gestão! Todos os ambientes são cheios de detalhes, além das comidas serem de extrema qualidade! Sucesso pra toda equipe. (Gisele Santos)

Térmica Rio Grande

O governador Eduardo Leite esteve em Brasília, em maio, para tratar do empreendimento da Térmica Rio Grande. Como desdobramento do encontro no Ministério de Minas e Energia, o titular da pasta, Alexandre Silveira, solicitou uma análise técnica para avaliar a possibilidade de continuidade do empreendimento () Pobre Rio Grande, tudo é muito demorado. Em compensação foram até a China para trazer uma montadora de carros elétricos para a Bahia. (Antônio Carlos)

Pizza

Com receita de nonna e toalhas de mesa quadriculadas, a Sr. Mario Pizza Artesanal, na Zona Norte de Porto Alegre, é um espaço para retomar costumes da cozinha e do Super Mario Bros, o encanador mais famoso do mundo. O estabelecimento serve cerca de mil pizzas por semana, individuais, retangulares e recheadas com um dos 30 sabores disponíveis (). Adorei! Já provei as pizzas salgadas e são ótimas. (Mayara Dias)