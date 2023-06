Porto Alegre inaugurou no dia 3 de junho seu primeiro terrário urbano, um pequeno espaço público que foi transformado em ambiente sustentável para uso comercial. O espaço fica localizado na esquina das ruas Lucas de Oliveira e Neusa Brizola, no bairro Petrópolis. O terrário conta com 215 metros quadrados de área que estava subutilizada e, agora, é um ambiente de convivência e com serviço de alimentação (Jornal do Comércio, 06/06/2023). Fui no terrário no fim de semana. É bonitinho, mas bem pequenininho. Vale pela pista de skate, mas se a pessoa não dosar a velocidade, cai no meio da avenida! (Luís Marcelo)