Em meio à 10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), o CEO da Lebes, Otelmo Drebes, deu um conselho a varejistas: "Esperem". Ele se referia à abertura de lojas. O CEO disse que a própria rede adiou a expansão (coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 29/05/2023). Só quem vive o varejo sabe o que se tem enfrentado dia a dia. A inadimplência no País está com o maior índice nos últimos 20 anos, a população não consome. O varejo não vende, não coloca pedido nas indústrias e, consequentemente, paralisa a produção e inicia as demissões em massa. É a engrenagem, cortam custos e serviços, atingindo toda cadeia de produção e serviços. Sem consumo, sem crédito, sem trabalho, sem gerar impostos! O Brasil está sendo governado sem plano de governo! E como fica a dignidade do povo, sem trabalho, sem sustento e sem crédito? (Margarete Winter)