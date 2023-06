Jornal do Comércio, 29/05/2023 No fim do mês de maio, a Cooperativa Languiru, de Teutônia, anunciou a interrupção das atividades de suinocultura e bovinocultura de corte, além da abertura de negociação da sua rede de varejo. As medidas fazem parte do plano de reestruturação necessário para garantir a sustentabilidade da empresa, que enfrenta grave crise (). Quem vai socorrer os produtores ou agricultores? Cadê os sindicatos dos Administradores, dos Economistas e os das Ciências Contábeis? Deveriam ter alguma opinião ou sugestão para dar, senão parece que não sabiam de nada. (Hilário Wasen)

Minuto Varejo

coluna Minuto Varejo, JC, 29/05/2023 A 10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), realizada em Porto Alegre entre 24 e 26 de maio, trouxe várias atrações. Uma delas foi Eduardo Tevah, que comandou a rede de moda masculina, hoje franquia. Ícone do varejo, Tevah prendeu a atenção do público em um dos palcos e defendeu a adoção de remuneração variável para todos os funcionários (). Estava presente na apresentação. Gostei muito de seu ponto de vista. Sempre oferece algo para nos modificar e aperfeiçoar como lojistas. Estamos sempre aprendendo. (José Eduardo da Silva Sperb)

Turquia

JC, 29/05/2023 Os turcos foram às urnas no dia 28 de maio e escolheram novamente o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para governar o país. Ele ocupará o cargo por mais cinco anos, estendendo seu poder até 2028. Erdogan está no poder desde 2003, entre mandatos de primeiro-ministro e presidente (). As eleições, em alguns países, são proforma, para fazer de conta que são democráticas. O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, sabe do que estou falando. (Paschoal Vanti Filho)