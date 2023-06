Agropecuária x PIB

A agropecuária foi a responsável pelo avanço de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no primeiro trimestre do ano, com alta de 21,6%, na comparação com os três últimos meses de 2022. O setor de agro responde por cerca de 8% da economia do País, e o desempenho atual foi o maior desde o quarto trimestre de 1996, conforme o IBGE (Jornal do Comércio, 02/06/2023). Estranho pois a queda no preço da soja foi em maior proporção do que o aumento da produção, os preços caíram numa média de 90% enquanto a produção não aumentou mais do que 30 % calculando a grosso modo (Alexander Vione)