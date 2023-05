Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 11/05/2023 O La Cubana Bar é um dos novos espaços que movimenta o bairro Rio Branco - região que tem sido a aposta de muitos empreendedores no último ano. Localizado na rua Miguel Tostes, o bar, que recebeu investimento de R$ 250 mil, é inspirado no filme O Chefe, produção que conta a história de um chef que faz sucesso com um food truck de sanduíche cubano (). Variedade é sempre muito bom! (Julio Guireli)

Novos empreendimentos II

Que massa esse bar cubano! A bebida com certeza é mais em conta! Legal pra curtir com os amigos! (Bruno Sales)

Cultura

Em Foco, JC, 16/05/2023 O Auditório Araújo Vianna reuniu, na noite desta quinta-feira, três grandes nomes da música brasileira - Lô Borges, Flavio Venturini e Beto Guedes - para revisitar suas carreiras e celebrar a canção de Minas Gerais (). Puxa, que bacana! Gosto muito dos enfoques que o Jornal do Comércio dá àquilo que é arte e acontece no Rio Grande do Sul. Aliás, o jornalismo cultural do JC é muito bom. Sou leitora assídua, busco todos os dias o que está acontecendo de relevante, interessante e novidade no mundo da arte, principalmente na literatura. Parabéns e obrigada pelo olhar atento dos jornalistas da área cultural. (Noia Kern, professora aposentada e consultora literária)

IPE Saúde

Depois de quase um mês de negociações com deputados estaduais e entidades médicas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), apresentou mudanças na proposta inicial para a reestruturação do IPE-Saúde na terça-feira. A proposta, agora, inclui uma chamada trava global, que limita a contribuição máxima de cada servidor, considerando titular e dependentes, de 12% do salário. O que falta ao IPE é gestão correta. (Luciano Welter)

Repórter Brasília

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou no dia 16 de maio a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da anistia a partidos políticos. Chama a atenção, na coluna de Edgar Lisboa, a postura de esquerda do Partido Novo na votação da PEC que perdoou partidos por descumprirem a ridícula cláusula da cotas de negros, mulheres e índios (correta a postura destes partidos). O que não é correto foi a postura do Novo (que se diz de direita e faz o jogo esquerdista das cotas), que deveria repudiar todas estas cotas e portando apoiar a anistia aos partidos. Assim temos mais um partido hipócrita no cenário nacional. (Rafael Alberti Cesa)