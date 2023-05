Sebos se reinventam

Mesmo com as mudanças do mercado editorial e as compras pela internet se difundindo, os sebos físicos, com seus vastos acervos e livreiros experientes, estão longe de desaparecer (Reportagem Especial, caderno Empresas e Negócios, Jornal do Comércio, edição de 02/05/2023). Amo sebo! Cresci em São Paulo, vizinha de um. Minha infância era pegar livros nas lixeiras do prédio que eu morava e trocar por livros para eu ler. As pessoas jogam livro no lixo, que loucura! Minhas filhas têm o mesmo hábito da leitura. Aqui em casa, somos apaixonadas por sebo, por influência de meu vô e mãe. Agora faço doações para alguns sebos. (Silvia Ballan)