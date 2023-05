caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, 08/05/2023 O turismo no Rio Grande do Sul ainda tem muito a crescer, principalmente no que se refere a regiões do Interior, mas uma região que está conquistando espaço pela diversidade de atrativos e se destacando é a Costa Doce, na região Sul, que comporta 21 municípios (). A Associação dos Municípios da Zona Sul do Estado (Azonasul) deveria criar o Museu do Turismo. A matéria especial do JC sobre a Costa Doce mostra toda a pujança do setor. (Samir Curi Hallal, Pelotas)

Nestor Nadruz

Coluna Pensar a Cidade, JC, 10/05/2023 Porto Alegre se despediu do arquiteto e urbanista Nestor Ibrahim Nadruz, de 94 anos, no dia 7 de maio, data de seu sepultamento. Ativista urbano e ambiental, Nadruz foi coordenador do movimento Porto Alegre Vive, formado por associações e movimentos de moradores que participaram ativamente do debate de revisão do Plano Diretor nos anos 2000. Ele também coordenou o Fórum de Entidades na revisão da lei na Câmara Municipal em 2007 (). Meus sentimentos aos familiares e amigos. Foi incansável na defesa de uma Porto Alegre mais justa e igualitária. (Gilda Maria Jobim)

Anuário de Investimentos

JC, 05/05/2023 De olho nos mercados da Europa e da Ásia, a Tanac projeta ampliar neste ano 80% da sua capacidade de produção de cavacos de madeira na unidade localizada em Rio Grande. Será o principal resultado do aporte em execução, de R$ 100 milhões neste ano, nas operações da empresa no RS (). Boa reportagem, falando em investimentos no RS. (Jorge Luiz de Souza Moreira)

13º salário

O governo federal anunciou a antecipação do pagamento do 13º dos beneficiários da Previdência Social. A medida contemplará 30 milhões de pessoas, investindo R$ 62,6 bilhões na economia, sendo R$ 5 bilhões para o RS. Não concordo com o adiantamento do 13º salário do INSS agora, isso resolve o quê? No final do ano ninguém recebe nada! E os gastos de final de ano? (Eloy Santos)

Ônibus

No sábado, mais três linhas de ônibus passaram a circular sem cobrador em Porto Alegre. Então deveria baixar a tarifa, pois é um custo a menos. (Hugo Volkart)

Grêmio

No domingo, o Grêmio empatou mais uma diante do seu torcedor e saiu vaiado da Arena. Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor não conseguiu marcar e ficou no 0 a 0 com o Fortaleza. Faz tempo que Renato não consegue fazer nenhuma equipe jogar. (Marcio Roberto Carbonera)