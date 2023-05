Missão RS nos EUA

A agenda de prospecção de investimentos para o Rio Grande do Sul em Nova York, nos EUA, do governador Eduardo Leite (PSDB) e da comitiva, na quinta-feira, terminou uma imersão no Google. Foram cinco dias de eventos sobre inovação, tecnologia, inclusão digital, além da apresentação a investidores sobre o potencial dos projetos de hidrogênio verde gaúcho. Muitos empresários da área de energia mostraram, segundo membros da comitiva, bastante interesse no potencial dos projetos energéticos (Jornal do Comércio, 12/05/2023). Espetáculo! Grande cobertura desta importante missão do governador! É isto aí! Um Estado crescer sem investimentos e parcerias internacionais é impossível na economia global de hoje! Bola dentro do Jornal do Comércio com esta cobertura brilhante da jornalista Fernanda Crancio! Parabéns! (Suzana Siqueira)