caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, ediçaõ de 04/05/2023 A confeitaria Lívia Guzzo mudou de endereço e, agora, faz parte do Complexo Quintal Dona Irena, food hall na rua Dr. Armando Barbedo, no bairro Tristeza. Os bolos e doces queridinhos do público seguem no cardápio do local, assim como as opções de salgados e cafés. Uma novidade é que agora a confeitaria também funciona como cafeteria em formato pocket (). As tortas dela são, simplesmente, absurdamente demais, fora da curva. (Mauricio Longaray)

Missão RS nos EUA

JC, 10/05/2023 Eduardo Leite foi um dos sete governadores convidados a palestrar no evento Lide Brazil investmento Forum, realizado no dia 9 de maio no Harvard Club, em Nova York. O tucano foi aplaudido pelos participantes ao ligar sua reeleição - a primeira de um governador gaúcho - à efetivação de reformas estruturais no Estado e reforçou que o êxito se deu a partir do diálogo mantido com os mais diferentes segmentos (). Leite fala em ambiente favorável, mas as empresas continuam reclamando que levam mais de um ano para conseguir passar pela burocracia gaúcha para se instalar no RS. (Vagner Rodrigues)

Languiru

JC, 02/05/2023 A Cooperativa Languiru realizou Assembleia Geral Extraordinária para a eleição e posse dos novos membros do Conselho de Administração, além de alteração estatutária. A assembleia foi convocada a partir da renúncia aos mandatos eletivos do presidente e do vice-presidente e de todos os Conselheiros de Administração, no dia 17 de abril (). Notícia bem objetiva. Mostrar a vontade de mudar! (Augusto Carlos Baier)

Mais atacarejos

O grupo Pereira, sétima maior rede de supermercados do Brasil, pretende abrir entre 15 a 20 atacarejos no Rio Grande do Sul em pouco tempo. A primeira loja Fort Atacadista do grupo catarinense no Estado abriu em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no dia 3 de maio. Em Alegrete está em construção um atacarejo que deve ser inaugurado até o fim do ano. (Antônio Augusto Bilhalva Goulart)