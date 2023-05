Atacarejos fechados

Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 05/05/2023 Nem todas as lojas arrematadas pelo Carrefour, maior varejista brasileiro, do pacote do ex-BIG se mantiveram abertas com outra bandeira. Dois Maxxi Atacado situados em regiões diferentes do Rio Grande do Sul fecharam as portas no fim de abril (). Uma pena a decisão. Quanto mais atacarejos, melhor é para o consumidor. (Marcelo Nunes)

Atacarejos II

Com juros a 13,75%, muito mais vantagem fechar e investir. O trabalhador que se vire, não é? (Ivete Wathier)

Visto para entrar no Brasil

Cidadãos de Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão precisarão de visto para entrar no Brasil a partir de outubro. A ideia é retomar o princípio de reciprocidade, ou seja, cobrar dos cidadãos dos outros países as mesmas regras que estes Estados determinam para os brasileiros. Azar do Turismo! (Carlos Henrique Goetz)

Igualdade salarial

JC, 05/05/2023 A Câmara dos Deputados aprovou no dia 4 de maio o projeto de lei enviado pelo Executivo que estabelece a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens que exercem a mesma função dentro de uma empresa. O texto prevê multa à empresa de dez vezes o salário que deveria ser pago à funcionária, caso se comprove remuneração diferente a de um empregado homem (). Pena que homem, apesar de viver menos, se aposenta depois. Licença maternidade acho super justo, mas aposentadoria, um dia, este País, digo estes políticos, terão que rever. Tempo de aposentadoria deveria ser igual para ambos, assim como o salário. (Cesar Souza Gonçalves)

Roberto Brenol Andrade

O grande jornalista Roberto Brenol de Andrade, que se retira da vida profissional para um merecido descanso, deixou marcas indeléveis em sua trajetória profissional e, especialmente, no Jornal do Comércio. Jornalista de excelência, uniu o extremo profissionalismo a uma forma gentil e respeitosa de tratar a todos. Grande figura humana, que exerceu um jornalismo sério e irretocável. Fará muita falta, com certeza. (Balala Campos, jornalista)

Roberto Brenol Andrade II

Meu abraço público ao grande Roberto Brenol Andrade. Figura calma, sorriso Franco, finíssima educação. A lei da vida é um dia chegar o momento de parar, mas certas figuras deveriam ser eternas em sua labuta, como o amigo Brenol. (Nielon José Meirelles Escouto, advogado)