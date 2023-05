Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 04/05/2023 A vinícola Guatambu, de Dom Pedrito, é conhecida por ser a primeira do Brasil a fazer uso 100% de energia solar. A fazenda, que começou a operar por volta de 1948, era focada na pecuária de corte e cultivo de grãos, como arroz, soja e milho, produções que ainda seguem e correspondem a 75% das atividades do negócio. Em 2003, foram agregados vinhedos à propriedade. Neste ano, em que comemora 10 anos do lançamento de seu primeiro rótulo, um dos espumantes da marca foi eleito o melhor do Brasil pelo Descorchados 2023 (). Opa que legal! Vou procurar, não conhecia! (Viviane Lemos)

PL das Fake News

JC, 03/05/2023 A votação do PL das Fake News na Câmara, prevista para o dia 2 de maio, foi adiada a pedido do relator, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). A medida, acatada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), teve como objetivo evitar a primeira derrota da articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (). Vão postergar até 2026! (Carlos Henrique Goetz)

Agrishow

A feira internacional de tecnologia agrícola Agrishow - terminou na sexta-feira em Ribeirão Preto, em São Paulo - virou palco de lançamentos de diversas empresas do setor. A projeção é que a edição deste ano tenha reunido mais de 800 marcas e quase 200 mil visitantes. Viva o agronegócio, que é o grande motor da economia brasileira. Parabéns a todos os agricultores do Brasil! (Alexandre Carvalho Rodrigues)

Hard Rock Café

JC, 04/05/2023 Uma das atrações mais esperadas do Pontal Shopping, o Hard Rock Cafe Porto Alegre abriu as portas na semana passada. A franquia de origem norte-americana combina gastronomia, bar, música e loja, opera com cardápio de alimentação e bebidas e venda de artigos da marca no espaço (). Padrão internacional! Fomos e vale cada centavo. (Moises Maciel)

Hard Rock Café II

Que maravilha, tudo de bom! O Pontal Shopping está de parabéns! (Sérgio Furtado Bini)

Inter na Libertadores

Na quarta-feira passada, o Inter empatou com o Nacional-URU por 2 a 2, no Beira-Rio, pela Copa Libertadores da América, após em duas ocasiões estar à frente no placar. Bustos serve para que mesmo? E Wanderson? O Inter está perdendo tempo com esse artista. Ele não cruza, não acerta o gol. Para quê três atacantes se nenhum cruza na área? (José Bertaso)