Uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite esteve em Brasília no fim de abril para tratar de um empreendimento que é considerado estratégico para o Rio Grande do Sul: a térmica de Rio Grande. O projeto proporcionaria ao Estado tanto um aumento da capacidade de geração de energia elétrica quanto poderia ser uma "âncora" que possibilitaria a instalação de um terminal de gás natural liquefeito (Jornal do Comércio, 26/04/2023). Já está na hora de retomar o tema do desenvolvimento. A Usina Termelétrica de Rio Grande e a regaseificadora darão suporte financeiro ao nosso Estado, que está em grandes dificuldades. (Nevile A. Przybylski)

Parcão

O Parque Moinhos de Vento está onde foi, até os anos de 1970, o Hipódromo do Moinhos de Vento. Num domingo, fui até o popular Parcão e lembrei-me que, quando eu era moço, frequentava o hipódromo e fazia apostas visando ganhar algum dinheiro. Mas, nunca apostei no cavalo vencedor, na época com os grandes animais Salomão e Estensoro e outros animais vitoriosos. Mas, vi que não tem nenhuma placa indicando o passado do Parcão. A prefeitura poderia colocar algo citando que ali já foi o hipódromo, depois levado para a Zona Sul, por decisão e oferta do prefeito José Loureiro da Silva, quando queriam que ali fosse feita só uma pracinha em meio à construção de edifícios, o que Loureiro não permitiu. (Antúlio Bacellar Domingues, Porto Alegre)

Contêineres x lixo

Muitos moradores de Porto Alegre reclamam que o sistema de contêineres de lixo orgânico e seco não está funcionando, situação que foi corroborada pelo prefeito Sebastião Melo (Coluna Pensar a Cidade, JC, 28/04/2023). Se fosse colocado apenas o orgânico, não haveria dejetos deixados pelos catadores nas ruas. O problema, que ironia, começa com quem tem mais educação e condições financeiras. (Tiago Antunes)

Contêineres x lixo II

Em Caxias do Sul funciona bem. Tem o verde para o orgânico e o amarelo para reciclável. O problema é a falta de educação das pessoas. (Fernando Edson de Souza)

Contêineres x lixo III

Não tem uma campanha de conscientização! As pessoas descartam todo tipo de resíduo nos contêineres, normalmente em dias que a coleta não passa. Em consequência disso, o pessoal que coleta recicláveis faz uma devassa nesses pontos (e não estão errados). Em vez de fazer propaganda política com o nosso dinheiro, a prefeitura deveria investir em campanhas para melhorar o sistema de lixo! (Diogo Ferraz)