Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 02/05/2023 O editorialista do Jornal do Comércio, Roberto Brenol Andrade, pendurou as chuteiras no dia 28 de abril, depois de 54 anos dedicados ao diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul e de mais de 60 anos atuando no Jornalismo (). Uma bela trajetória! Sempre muito atencioso com seu público e simpático com os leitores. Eu, como leitor, também deixo minhas homenagens ao grande jornalista! (Maceno Lisboa)

Roberto Brenol Andrade II

Quando estagiária, tive oportunidade de conhecer essa pessoa incrível e profissional sem igual. Parabéns pelos grande trabalho. Momento de descanso mais que merecido. (Júlia Fernandes)

Roberto Brenol Andrade III

Grande Brenol! Fará muita falta no Jornal do Comércio. (Mônica Leal, vereadora de Porto Alegre pelo PP)

Congresso Nacional

Muitos projetos de lei essenciais ao Brasil demoram a ser votados porque ficam sendo jogados do Senado para a Câmara e vice-versa, muitos ainda retornando diante de emendas sofridas no atual sistema de vai e vem. Os parlamentares devem examinar com urgência a fusão desses dois órgãos num só, aumentando neste o número de senadores, para protegerem os estados menos populosos, e diminuindo o número de deputados. Ali ocorreria toda a discussão e os projetos já sairiam aperfeiçoados ou rejeitados. Considerem também os milhões de reais da economia resultante dessa fusão. (Adelino Soares, advogado)

Contêineres x lixo

Coluna Pensar a Cidade, JC, 28/04/2023 O sistema de contêineres para o depósito de lixo orgânico e seco em Porto Alegre não está funcionando, segundo disse o prefeito Sebastião Melo. O grande problema é o uso inadequado pela população, que ainda mistura o lixo. (). Isso é uma sujeirada, e ainda são colocados em locais totalmente inconvenientes. (André Dias Ribeiro)

Mais Médicos

O edital do programa Mais Médicos prevê quatro vagas em São Gabriel. Em nível local, há uma carência de profissionais para atender toda a demanda da rede municipal de saúde. Espera-se que os médicos do referido programa mostrem interesse em trabalhar em São Gabriel. A secretaria municipal da Saúde está à disposição para acolher novos profissionais. A saúde é uma área que precisa de mais médicos, principalmente junto às unidades básicas de saúde, pois a demanda em busca de consultas médicas aumenta a cada dia. Ainda mais agora, com as baixas temperaturas. (Guido Ávila, jornalista)