coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 28/04/2023 O prefeito de Porto Alegre reconheceu que o sistema de contêineres para o depósito de lixo orgânico e seco, que atende a 18 bairros, não está dando certo. Passados 12 anos da instalação dos recipientes, o uso inadequado pela população, que ainda mistura o lixo, é um dos principais entraves (). Claro que o poder público tem sua responsabilidade, mas boa parcela da população não tem o mínimo cuidado no descarte do lixo. O contêiner em frente ao meu prédio está sempre cheio de materiais recicláveis e coisas absurdas como móveis, eletrodomésticos. Fica muito fácil falar da prefeitura e não fazer a sua parte como cidadão. (Carol Fornasier)

Contêineres x lixo II

Nós como sociedade devemos fazer nossa parte, não descartando lixo seco e móveis e árvores inteiras dentro dos contêineres. Contudo, vejo uma grande deficiência na coleta de lixo seco e recicláveis. Levo todos os recicláveis no destino certo, mas tem muita gente que não têm essa possibilidade. O próprio Centro Histórico, com os descartes das lojas, viraria um caos ainda maior se por lá não passassem catadores. Vejo que existe uma necessidade imensa da coleta de secos aumentar a frequência. Ou, como em Caxias dos Sul, existir contêineres específicos para secos. Mas isso não adianta se nós misturarmos tudo. (Guadalupe Demoliner)

Bairro São Geraldo

caderno Geração E, JC, 28/04/2023 O 4º Distrito de Porto Alegre está em plena expansão, e bairros tradicionais de Porto Alegre na região, como o São Geraldo, estão ganhando cada vez mais espaço. O bairro reúne desde novos empreendimentos até negócios tradicionais e já conhecidos dos porto-alegrenses (). O Empório de Sedas se mudou para o bairro São Geraldo. A empresa é maravilhosa, sempre fui muito bem atendida! (Rosane Marques)

Dom Jaime Spengler

Parabéns ao arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, merecidamente indicado como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). É uma prova da competência e do trabalho dele em prol dos católicos e do mundo cristão do Estado e do Brasil. (Justino Brandão)

Reformas políticas

Conforme a evolução e a continuação das conversas de bastidores políticos em Brasília, é possível que algumas reformas possam ser votadas em 2023, e, assim, colocadas em prática em 2024, com os resultados efetivos aparecendo em 2025, quando já estaremos novamente em períodos pré-eleitoral, com novas promessas, novas despesas faraônicas e o Brasil continuará navegando em mar de incertezas que o impedem de deslanchar. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial)