Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 28/04/2023 O bairro São Geraldo, no 4º Distrito de Porto Alegre, reúne desde novos empreendimentos até negócios tradicionais. É divido pela avenida Farrapos, que, antigamente, era chamada de avenida Minas Gerais, ponto tradicional de comércio e boemia. O desenvolvimento do bairro se deu após o loteamento de ruas até hoje muito importantes, como Amazonas, Bahia, parte das avenidas Ceará, Brasil, Pará, Paraná, Pernambuco e Maranhão (). Conteúdos e informações de qualidade. A cada edição do GE nos bairros me apaixono mais pelas histórias contadas pelo Vinícius Mitto, que além de ser um ótimo professor, historiador e profissional, está sendo um maravilhoso intérprete. (Janaína Dambros)

GeraçãoE nos bairros II

Nova Bréscia, no bairro São Geraldo, é a arte do pastel! Calabresa com queijo mais chocolate misto é o melhor combo. (Thiago Pereira)

Prêmio ao JC

Alegra a todos nós, leitores, assinantes e anunciantes, a conquista do Prêmio Marketing & Comunicação por parte do nosso JC. A honraria, concedida pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), reconhece e ratifica a contínua trajetória de modernização do jornal que trata a Capital e o Rio Grande do Sul com a devida profundidade. Um forte abraço e votos de parabéns à direção, jornalistas e demais colaboradores do Jornal do Comércio. (Gilberto Jasper, jornalista)

Acordo nuclear

O governo da Rússia uniu-se ao da China e criticou duramente o acordo nuclear anunciado na semana passada entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que mira conter militarmente a ditadura de Kim Jong-un na Coreia do Norte. Como se Rússia e China tivessem alguma moral para criticar algo. (André Pereira)

Pontal Shopping

Estive lá no sábado passado e não tem nada pronto, pelo menos a praça de alimentação deveria estar pronta. Acabei indo para o BarraShopping. (Denise Accetis)

Futebol globalizado

O futebol brasileiro começa a utilizar a globalização a seu favor, com a ideia de uma Liga a ser gerida pelos clubes e criando condições para valorizar o próprio produto para além do seu território. As verbas vindas da TV são um dos motivos, inclusive, com as transmissões do Campeonato Brasileiro das Séries A e B para fora do Brasil. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, acredita que essa maior visibilidade no cenário mundial será fundamental para a internacionalização da marca dos clubes do Brasil. É, mas para que isso se viabilize ainda tem que melhorar muito. (Marli Gunthner)