Jornal do Comércio, 25/04/2023). Com certeza, agora teremos incremento do turismo, eis que o Rio Grande do Sul é conhecido como a terra do churrasco, mas Porto Alegre, que eu saiba, não. Churrascarias não faltam na Capital e temos que aproveitar e divulgar bem isso. (Nelson Rubens Siqueira, Porto Alegre) Porto Alegre recebeu o selo de Capital Mundial do Churrasco . A iniciativa visa fomentar o turismo gastronômico no município e foi bem vista pela Abrasel, entidade ligada a bares e restaurantes do Rio Grande do Sul (, 25/04/2023). Com certeza, agora teremos incremento do turismo, eis que o Rio Grande do Sul é conhecido como a terra do churrasco, mas Porto Alegre, que eu saiba, não. Churrascarias não faltam na Capital e temos que aproveitar e divulgar bem isso. (Nelson Rubens Siqueira, Porto Alegre)

Pontal Shopping I

Primeiro life center da região Sul do País, na avenida Padre Cacique, na Zona Sul da Capital, o Pontal Shopping conta com 160 lojas no total, das quais 40 começaram a operar na data da inauguração , no dia 26 de abril (JC, 26/04/2023). Muito moderno e lindo, vai bombar e logo atingir a ocupação máxima com certeza. (João Maurício Hack Cardozo)

Pontal Shopping II

Que beleza, mais um shopping em Porto Alegre, agora no Pontal do Estaleiro, na Zona Sul da cidade. Será mais uma atração turística em Porto Alegre e eu já fui visitar o local, antes da inauguração. Muito lindo. Parabéns. (Anselmo Lima Constantino)

IPE

Todos os servidores deveriam pagar para o Instituto de Previdência do Estado (IPE), seja no plano saúde ou na Previdência. Não é possível que milhares de gaúchos fiquem sem assistência à saúde por conta da falta de recursos, mas com alíquotas tão baixas pagas pelo governo do Estado e pelos filiados ao IPE. Sei de muitos servidores estaduais que acabaram aderindo aos planos privados, como a Unimed, evitando ficarem sem cobertura. Logo, que o IPE seja reforçado na área financeira e os serviços voltem logo, sem paralisações. (Moisés S. de Alencar)

Saúde

Incrível descaso. O Projeto de Lei 993/2011, que beneficia as empresas com recursos bloqueados na Caixa Econômica Federal, completou 12 anos na Comissão e Finanças da Câmara Federal. Incrível realidade que se constata pela ineficiência dos deputados federais, e a pergunta que faço: o que fazem no Parlamento além de tomar cafezinho? (Nielon José Meirelles Escouto, advogado)

Grêmio

O Grêmio sofreu para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na quinta-feira, 27 de abril. Ficou apenas no 1 a 1 contra o ABC, de Natal. Lucas Silva joga cada vez menos, parece se esconder atrás do adversário. (Carlos Henrique Leonhardt)