Jornal do Comércio, 26/04/2023 O Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre, abriu as portas no dia 26 de abril com 25% de ocupação da área de lojas. Neste primeiro momento, serão 40 lojas, dentre as quais marcas como Breton, ZCafé, The Coffee, Diego Andino Patisserie, galeteria Mamma Mia, Kopenhagen e Gelateria Gian Luca Zaffari, porém, o primeiro life center da região Sul do País prevê 160 lojas no total (). Os shoppings terão de se adaptar aos novos tempos, em que a preferência por compras on-line foi acelerada pela pandemia. Talvez, devam se dedicar mais à prestação de serviços do que ao comércio. (Claudinei Schuh)

Reportagem Cultural

Reportagem Cultural, Caderno Viver, JC, 20/04/2023 A primeira radionovela produzida no Rio Grande do Sul completou 80 anos em abril. O Solar dos Alvarengas, de Roberto Lis, era transmitida aos domingos, às 20h, na Rádio Difusora. Era um tempo em que as pessoas se sentavam ao redor do rádio (). Ouvia muito com minha mãe! (Elizabeth Bachernitsan)

E-commerce

JC, 27/04/2023 O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Irio Piva, defende que o governo federal deve acabar com a isenção e tributar todas as compras realizadas no comércio eletrônico internacional (). Se estão se sentindo lesados porque as pessoas compram online em outros países, revejam os preços dos comerciantes do Brasil. (Everton Moraes, radialista)

Tok&Stok I

coluna Minuto Varejo, JC, 23/04/2023 A Tok&Stok no Praia de Belas Shopping vendeu todas as mercadorias e fechou antes da data prevista, que era 30 de abril (). Enquanto muitas empresas continuam investindo e crescendo, outras afundam em dívidas e fecham. É o mundo dos negócios! (Luiz Fernando Gonçalves Leite)

Tok&Stok II

Lojas enormes fechando e partindo para o e-commerce. Não é questão de governo A ou B. É uma tendência mundial, é majoração de lucros. Por que manter uma loja com aluguel caro se a empresa pode manter um Centro de Distribuição e uma plataforma online, que gera milhares de vendas a mais? (Renê Müller)

Marco Legal do Saneamento

Caderno Logística, JC, 25/04/2023 ). Não pode o Congresso deixar este desgoverno mudar leis importantes para o desenvolvimento do País. (Alexandre Cunha Krause) Parlamentares se movimentam para colocar em pauta um projeto de lei para reabrir a discussão em torno do Marco Legal do Saneamento, menos de três anos depois de as regras entrarem em vigor (). Não pode o Congresso deixar este desgoverno mudar leis importantes para o desenvolvimento do País. (Alexandre Cunha Krause)