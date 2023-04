Jornal do Comércio, 20/04/2023 A Gramado Parks teve o pedido de recuperação judicial de três das quatro empresas do grupo concedido pela Vara Regional Empresarial da Justiça de Caxias do Sul no dia 17 de abril. A recuperação judicial visa reestruturar uma dívida relativa às empresas do grupo, de até R$ 452 milhões (). Dois anos praticamente fechados devido à pandemia. Esperar o quê, né? (Felipe Dalmolin)

Gramado Parks II

É uma fortuna ir pra Gramado e frequentar algum parque de lá. (Susy Sazana)

Arroio Sanga da Morte

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) terminou na semana passada a dragagem da foz do Arroio Sanga da Morte, na avenida Diário de Notícias, próximo ao Parque Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre. No local, foram retirados cerca de 5 mil metros cúbicos de resíduos, entre os quais 180 pneus, capacetes, roupas e garrafas pet. Assim fica difícil. Gente relaxada! (Erico Dietrich)

Logística

Caderno Logística, JC, 25/04/2023 O setor de logística foi um dos segmentos mais demandados durante a pandemia de Covid-19, com incremento de 27% nos pedidos de mercadorias comercializadas on-line somente no primeiro ano da crise sanitária (). Do jeito que o comércio online cresce, qualquer dia não teremos mais lojas físicas. (Carla Terra)

Esqueletão

JC, 20/04/2023 A demolição do prédio conhecido como Esqueletão, na rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro Histórico de Porto Alegre, teve sua demolição determinada pela justiça na semana passada (). Para aquelas pessoas que falam que tem gente na rua passando frio, informo que o prédio está condenado, portanto suas estruturas podem desabar. Aquilo é uma vergonha. Ainda bem que agora vai ao chão, e com muitos anos de atraso. (Cicero Augusto Peres Colvara)

Os falsos pastores

Em Fortaleza, um pastor, de 41 anos, foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra uma vítima de 12 anos. O crime teria ocorrido na residência de uma fiel da Igreja. Qualquer mequetrefe ou ex-delinquente se intitula hoje representante de Deus para enganar incautos e tirar proveito. Infelizmente, vivemos num país onde entidades ditas religiosas, com seus falsos pastores, à vista de nossas autoridades, vão se corporificado, inclusive, com muitos representantes no Parlamento e Judiciário. (Júlio César Cardoso, servidor federal aposentado)