Demolição do Esqueletão

O prédio conhecido como Esqueletão, na rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro Histórico de Porto Alegre, teve sua demolição determinada pela 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central. O imóvel, inacabado desde a década de 1950, está desocupado desde setembro de 2021 (Jornal do Comércio, 20/04/2023). Incrível! Aquele prédio já faz parte da cidade, com toda insegurança que oferece. Mas sua demolição é urgente. (Bety Jardim)