Jornal do Comércio, 18/04/2023 O governador Eduardo Leite (PSDB) apresentou na semana passada a proposta inicial para a reestruturação do IPE-Saúde. O novo modelo de financiamento do plano de saúde dos servidores públicos estaduais levará em conta a faixa etária para a cobrança de contribuição, trará a participação de dependentes, que hoje não contribuem, e o aumento da alíquota, tanto do Estado quanto dos titulares do plano (). Quanto mais idoso, menor o salário diante das despesas, e o governador quer onerar os que mais precisam de assistência. Quando jovens, contribuíram, e por sua condição de saúde não precisaram utilizar o plano. E vão reduzir dos mais jovens as taxas hoje praticadas? (Valdoir Soares)

IPE-Saúde II

Já estou enviando o meu pedido de cancelamento do IPE-Saúde. Pago e não uso, pois nenhum médico quer atender pelo plano. (Akemi Matos)

Energia renovável

Reportagem Especial, caderno Empresas e Negócios, JC, 24/04/2023 O Rio Grande do Sul se prepara para exportar energia renovável, processo que deve ser finalizado em 2027 (). Matéria muito bem elaborada e explicativa! (Antonio Carlos)

Tarifa dos ônibus

Manter a tarifa dos ônibus de Porto Alegre sem reajuste pelo segundo ano consecutivo é uma boa medida do prefeito Sebastião Melo (MDB). Mas já tem gente criticando ao lembrar de outros problemas da Capital e mesmo no transporte coletivo. Ora, não dá para resolver tudo de uma só vez, tem que ir por etapas, e o transporte coletivo é muito importante para milhares de porto-alegrenses. (Adroaldo Cerqueira de Lima)

Complexo Belvedere

Porto Alegre ficará mais bonita quando estiver pronto o Complexo Belvedere, na avenida Tarso Dutra, Zona Leste de Porto Alegre. A cidade precisa aproveitar mais os seus morros e áreas elevadas, como era no chamado Morro das Tevês, de onde se descortinava uma visão muito linda e onde tinha até restaurante, mas a criminalidade espantou os visitantes há muitos anos. Uma pena. (Júlio M. Ortega)

Inter x Metropolitanos

Pela Copa Libertadores, o Inter derrotou o Metropolitanos por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, vencendo pela primeira vez na atual competição. Foi uma vitória suada, no sufoco, com o gol saindo aos 45 minutos do segundo tempo. Esse time tem muito o que melhorar se não quiser ficar pela metade do caminho nas competições de 2023. Não podemos tapar o sol com a peneira. O pior cego é o que não quer enxergar. (João Nunes)