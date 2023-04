Novos atacados no RS

Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 17/04/2023 O maior grupo supermercadista de Santa Catarina, o Fort Atacadista, vai abrir 10 lojas em poucos anos no Rio Grande do Sul. Além disso, vai atuar com força no atacado, atendendo minimercados, principalmente (). Em Santa Catarina, pelo menos, os preços que eles praticam são surpreendentemente mais baratos do que aqui no Rio Grande do Sul. Leite, farinha, óleo, carne. Se conseguirem manter os mesmo valores que os de lá, serão fortes concorrentes com os demais atacados. (Rafaela dos Santos)

Guerra na Ucrânia

É patética a tentativa daqueles que tentam minimizar o comentário desastroso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Embora não cause nenhuma surpresa entre aqueles que conhecem a trajetória do político brasileiro, a repercussão não poderia ser pior em meio aos países onde prevalece o regime democrático. É vergonhoso para o nosso País! (Roberto Fissmer)

Desonerações

Tem que acabar com as desonerações federais para melhorar o orçamento da União sem aumentar impostos. O tal de novo orçamento para este ano e para 2024, agora no Congresso, pode ser uma bomba com mais tributos e tirando o ISS das prefeituras. Assim, elas não terão como atender as demandas locais, as que mais interessam a quem mora nas cidades. (Lourival A. C. Vianna)

Suárez

O craque Suárez perdeu um pênalti de maneira bizarra, dando um chutão lá nas arquibancadas do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, quando da partida oficial. Ele tem que treinar mais, mesmo sendo aplaudido quando, nos seus primeiros jogos, fez gols muito importantes para o Grêmio. (Osmarino Freitas Mansur, de Guaíba)

Parrilla

Caderno GeraçãoE, JC, 13/04/2023 O Pampa ampliou os horizontes do negócio, acrescentando parrilla ao cardápio da sede da avenida Assis Brasil (). Tudo desse grupo é maravilhoso! Todos os ambientes são cheios de detalhes, além das comidas serem de extrema qualidade! Ansiosa já por esse novo local, sucesso pra toda a equipe. (Rosana Minervini)

Café

No dia 14 de abril, foi celebrado o Dia Mundial do Café. A lista com 10 cafeterias para conhecer em Porto Alegre tem muitas indicações maravilhosas para um cafezinho neste friozinho! Fantástico! (Fernanda Costa)