IPE-Saúde

Chica Maria

Tok & Stok I

A loja Tok & Stok no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, fechará as portas até 30 de abril. Os funcionários da unidade passarão a trabalhar na loja da rua 24 de Outubro (). Muito interessante notícias do comércio. Infelizmente são notícias não tão boas. Mas o próprio consumidor mudou a forma de comprar (Marilise Bohn)

Tok & Stok II

É uma pena essas lojas fecharem, mas os custos de shopping estão inviabilizando muitas operações. Aquele lado do Praia de Belas está um deserto, só sobraram dois restaurantes e o posto de emissão dos passaportes. (Candido Tiaraju)

Voos para o interior gaúcho

Número um em fluxo de passageiros na aviação no Brasil, a Latam anunciou que vai ofertar voos entre quatro cidades do interior do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Na prática, vai concorrer diretamente no mercado no qual a Azul reinava sozinha até agora (). Ótima notícia. Precisamos de concorrência com a Azul nas cidades atendidas somente por ela, como Santa Maria. (Rosane Terra)