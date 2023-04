Tradição e Churrasco

Caderno Geração E, Jornal do Comércio, 13/04/2023 As churrascarias de Porto Alegre encontram na tradição uma maneira de inovar. Da tradicionalíssima costela à contemporânea parrilla uruguaia, a Capital tem um mix de restaurantes que fazem da gastronomia um ponto alto (). Fiquei com água na boca!!! (Fernanda Costa)

Missão Cazaquistão

JC, 13/04/2023 Empresas brasileiras globais, com operação em diversos países e continentes, planejam ampliar sua atuação no Cazaquistão, país da Ásia Central. A Tramontina, por exemplo, quer ampliar o portfólio de produtos vendidos no país (). Tudo muito bom, desde que este governo faça o que é certo e não destrua isso. (Douglas Kendrick Moeller)

Ataques a escolas

JC, 15/04/2023 A pesquisadora Michele Prado, que faz parte do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo (USP), acredita que as investigações contra os grupos que incentivam ataques a escolas e formas semelhantes de violência têm conseguido reduzir a circulação desse tipo de conteúdo na internet (). Não estão reduzindo, apenas estão formando uma bolha. As mensagens continuam sendo disseminadas, só que visíveis somente para os seguidores aceitos pelos donos dos perfis. (Thiago Pretto)

Compras no exterior

O Ministério da Fazenda colocará fim à isenção de imposto de importação para encomendas de até US$ 50 (R$ 250,00) destinadas a pessoas físicas. Poderiam ter investido em fiscalização e não taxação de impostos, mas como o governo tem que arrecadar para pagar a conta das mamatas, é o povo que vai pagar a conta. (Rosiley Bavaresco Acadroli)

Concessões e pedágios

A manutenção de rodovias, saneamento, energia, etc, por servidores públicos concursados, em geral não tem sido eficiente, não por falta de habilitação e capacidade destes, mas ausência de fiscalização dos chefes, muitos deles comissionados. Além disso, o custo é bem menor, por não sofrer tributos nem acrescer lucros. Então, recorre-se a concessões e, no caso de rodovias, institui-se pedágios, inobstante os usuários já pagarem impostos, justamente para a manutenção dos serviços públicos. E, em certos casos, nós arcamos com a construção daquelas, das pontes e dos acessos, entregando-os prontos a terceiros... (Adelino Soares, Auditor Fiscal aposentado)

De volta à Série A

No retorno à elite do futebol, o Grêmio derrotou o Santos por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Por sinal, jogando muito mal, parecia um filme de terror para quem é gremista. (João Luiz Bach Roth)