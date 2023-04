A loja da Tok&Stok no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, fechará as portas até o dia 30 de abril. Porém, com os descontos oferecidos, que chegaram a 50% na semana passada, pode ser que feche antes. As prateleiras estão vazias. Outras operações no shopping, como a Saraiva Megastore, vizinha da Tok&Stok Compact, já fecharam as portas (Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 12/04/2023). Estive no Praia de Belas há poucos dias e este canto Sul do 2º andar, onde ficava a Saraiva, que vai até o corredor do restaurante Madero, é muito escuro. Uma concepção dos anos 1990 que sempre foi deficitária e desinteressante. Difícil alguma coisa render ali. (Marcelo Doon)