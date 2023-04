Reajuste do Magistério

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS) aprovou por unanimidade, no dia 4 de abril, o projeto do governo Eduardo Leite (PSDB) que concede 9,4% de reajuste para a carreira do magistério. Porém, nem toda a categoria entrou nesse aumento. Mais uma vez os aposentados ficaram fora, uma falta de respeito com esses profissionais que deram os melhores anos de suas vidas ao trabalho. (Rosiley Bavaresco Acadroli)

CEEE Equatorial

Desestatizada em 2021, a CEEE teve em 2022 o seu primeiro ano completo atuando sob gestão da iniciativa privada, com comando do Grupo Equatorial. No ano cheio, a companhia não deixou a incômoda última posição no ranking de continuidade de fornecimento de energia elétrica, divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Esperar o que de uma empresa que dispensou o quadro técnico e contratou terceiros com baixo conhecimento. E claro, salários bem mais baixos. (Helio Casarotto)

Expoagro Afubra 2023

Suspensa por dois anos, devido à Covid-19, a Expoagro Afubra voltou em 2023 com o mesmo grande sucesso dos anos anteriores: 186 mil visitantes e R$ 370 milhões em vendas. O evento deixa indiscutível a liderança do agronegócio em nosso País, tornando-o um dos mais salientes de todo o mundo. No interregno da suspensão, a Comissão Promotora introduziu no parque da feira substanciais melhorias em sua estrutura, em Rio Pardo. (Fernando Wunderlich, de Rio Pardo)

Asfaltamento

Na rua Paulino Teixeira, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, empresa construtora que está terminado a construção de novos blocos de edifícios acabou por pavimentar toda a rua, que ficou bem melhor. Deve ter sido compensação pela grande obra. Uma boa iniciativa. (José Carlos de Pascoal)

Paralisação no IPE-Saúde I

Os médicos credenciados ao IPE-Saúde, cerca de 7 mil no Rio Grande do Sul, paralisaram as atividades na semana passada ( JC, 06/04/2023 ). Absurdo. Profissionais de saúde em paralisação... Não há bom senso, é sempre pela coação, pela força. Droga de País, quando isso vai mudar? (Nell Morato)

Paralisação no IPE-Saúde II

Muitos especialistas que constam como profissionais credenciados já não atendem mesmo e ainda têm a cara de pau de cobrar "valor social" do paciente. A paralisação só vai servir para o governo transferir aos usuários o custo da gestão negligente do IPE-Saúde. (Amanda Machado)