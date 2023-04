Panorama, Jornal do Comércio, 03/04/2023 O rapper paulista Emicida fez tremer o auditório do Araújo Vianna nas apresentações do show AmarElo que fez em Porto Alegre no início de abril (). Show de uma imensidão de adjetivos que caracterizam o ser humano Emicida: músico com repertório, inteligente, culto, de energia e afeto contagiantes. Os comentários desabonadores acredito que sejam de pessoas que não conhecem seu trabalho ou que não compactuam dos mesmos adjetivos que referi ao Emicida. Foi show! Quero ter outras oportunidades de assisti-lo! (Claudia Centeno)

Emicida em Porto Alegre II

Um show fenomenal como poucos que já vi, energia contagiante e ensinamentos em cada frase dita. Emicida é gigante. (Alessandra Latorre)

Santa Casa de São Gabriel

No sábado, dia 15 de abril, a Santa Casa de São Gabriel - único hospital da cidade - completa 168 anos. A instituição emprega em torno de 640 funcionários e tem um corpo clínico que atende diversas especialidades. O hospital é uma entidade filantrópica e se mantém com recursos das esferas federal, estadual e municipal. Em 2022, um sonho foi conquistado. Começou a funcionar o Setor de Oncologia, que atende mais cinco municípios da região. E mais: há um plantão 24h no hospital para casos de urgência e emergência. (Guido Ávila, jornalista)

Freeway ou Oswaldo Aranha?

A popular Freeway, com este nome há cerca de 40 anos, agora tem placas com Rodovia Oswaldo Aranha. Por mais que o político gaúcho seja merecedor de homenagens, não me parece correto trocar agora o nome da rodovia que liga a Capital com o Litoral Norte e Santa Catarina. Ninguém chamará pelo novo nome, pois ao lado de Oswaldo Aranha está, bem grande, escrito Freeway nas placas. (Heleno Montoro Caldas, de Tramandaí)

BR-386

Gostaria de poder entender o que está acontecendo na BR-386. Há menos de um mês foram feitos remendos no asfalto, e hoje (10 de abril) retornaram ao mesmo trecho fazendo remendos. Que absurdo, infernizando a vida de quem está retornando do feriadão. (Bruno Pedro Rech, de Sarandi)

Novas estatizações

Lamentável as novas estatizações e o abandono de privatizações anunciados pelo governo federal. Isso nos leva a deduzir que o governo pretende empregar e aparelhar as instituições estatais e/ou mistas para, assim, ter um controle vertical sobre todos os setores da economia, principalmente aqueles que empregam milhares de funcionários e cargos de chefia nomeados. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)