Caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, 03/04/2023 O sucesso do doce de leite Mu-Mu, da Neugebauer, é indiscutível. Mas uma marca precisa estar sempre em busca da renovação. Para este ano, a Neugebauer prevê o incremento nas linhas de doces e chocolates, além da ampliação da fábrica em Arroio do Meio (). Poderiam voltar a fabricar o famoso pão de mel Beijo Africano. Era um dos melhores doces que faziam. Boa parte da infância de muitos foi marcada por essa iguaria! (Duarte Geraldo)

Neugebauer II

Se relançassem o Bastão de Leite, não tenho dúvidas de que precisariam triplicar a fábrica. (Paulo Sergio Kras Borges)

Geração de energia

Anuário de Investimentos, JC, 28/03/2023 No rio Forqueta, entre os municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo, a cooperativa Certel irá erguer a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Vale do Leite, no começo do segundo semestre de 2023. O projeto para geração de energia deve receber aporte de R$ 45 milhões (). Parabéns! Talvez com mais usinas pare de faltar tanta luz todos os dias na cidade de Encantado, onde moro. (Tânia Weirich)

Energia eólica offshore

JC, 10/04/2023 Com quatro usinas para geração de energia eólica offshore (no mar) a serem desenvolvidas na costa gaúcha tramitando no Ibama, a Shizen Energia do Brasil planeja fazer um robusto investimento no Estado (). O RS vai ter que correr na frente ou, desta vez, e definitivamente, perde de novo para o Ceará. A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Rio Grande está pronta há 30 anos ou mais, com toda a infraestrutura. É só usá-la. (Nevile A. Przybylski)

Indústria gaúcha

A pesquisa Sondagem Industrial de fevereiro de 2023, divulgada em março pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), revelou que a indústria gaúcha está há seis meses sem crescimento. Não só a indústria, mas também comércio e serviços estão sem crescimento. Nada está tão ruim, que não possa piorar, já dizia um velho ditado. (Valdir Apolo)

Ano dos feriados

Não podemos reclamar de 2023 com relação aos feriados. Agora em abril teremos outro e, em maio, um feriadão. Bom para quem gosta de ir à praia no Litoral Norte ou na Costa Doce. (Mário Gomes)

IPE-Saúde

Os médicos credenciados ao IPE-Saúde, cerca de 7 mil no RS, fizeram uma paralisação de três dias nesta semana. Meu total apoio aos médicos. Uma vergonha o que pagam a esses importantes profissionais. Te mexe governador. Vergonha total. (Eleonora Fabre)