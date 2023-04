Caderno Viver, Jornal do Comércio, 06/04/2023 Quarenta anos depois, o impacto do álbum de estreia de Nei Lisboa é indiscutível, assim como seu papel na cena cultural do Rio Grande do Sul. Na época, porém, esse caxiense que tão bem cantou a vida na Capital era um novato lutando por espaço. E, até chegar ao tão sonhado primeiro LP, haveria um bom caminho a percorrer (). Bons tempos esses! (Neusa Meiman)

Transporte público

Em março, mais 37 linhas de ônibus passaram a circular sem cobradores em Porto Alegre (). Mais profissionais desempregados, é só isso que os empresários de transporte público de Porto Alegre fazem. Não estão nem aí se vai sobrecarregar os motoristas e prejudicar os passageiros que já sofrem diariamente. (Claudio Garcia Martins)

Inter

Depois de 114 anos, o glorioso Internacional se transformou no Interzinho. São muitos os problemas, mas vou citar os dois mais importantes, dos quais, provavelmente, derivam os demais. O primeiro são os goleiros fracos nos últimos anos. Essa posição é basilar para o sucesso de uma equipe. O segundo é a teimosia de um treinador que erra escandalosamente ao deixar no banco um dos dois melhores jogadores do elenco. (Carlos Timm)

Cercamento de parques

Em meio a debates sobre concessões de parques importantes de Porto Alegre, como a Redenção e o Marinha, a prefeitura estuda outras alternativas para áreas verdes da capital gaúcha. A ideia é utilizar o parque Chico Mendes, na Zona Norte da cidade, como um local de testes para o uso de segurança privada em parques, em uma experiência que poderia ser reproduzida em outras localidades. Já passou da hora de cercar! Chega de escutar vanguarda do atraso. (Emmanuel Garcia de Paiva)

Joias sauditas

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que existe a possibilidade de as investigações em curso sobre o caso das joias sauditas apontarem para a prática de peculato por parte do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) (). Deveriam devolver essas joias à Arábia Saudita. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita e seu governante, Mohamed bin Salman, foi denunciado na Alemanha por crimes contra a humanidade. Mas alguém está de olho nelas. Se fossem sérios, leiloavam e destinavam o dinheiro a uma entidade que cuida de pessoas carentes. Mas elas vão sumir… (Mariangela Macelaro)