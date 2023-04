Livraria Saraiva

A Saraiva Megastore, uma das âncoras do Praia de Belas Shopping, fechou. Além dessa filial, outra unidade da livraria também não funciona mais, a do Iguatemi Porto Alegre. A do Moinhos Shopping foi ocupada por uma cafeteria (Jornal do Comércio, 05/04/2023). Uma pena. Evidentemente que, do ponto de vista empresarial ou negocial, não é mais preciso loja física. O mercado do segmento Livros também mudou. Mas a vibe de estar nessa livraria era muito boa. Foram muitas tardes que passei nelas durante uma época da vida, principalmente na do Praia de Belas, que ficava perto dos prédios do Poder Judiciário. Realmente não sei, se quando resolvermos todas as coisas pela internet e de casa, se essa mesma casa se tornará a raiz e nós o vegetal, e-vegetal no caso! (Rafa Góz)