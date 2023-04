derrubou, por unanimidade, a lei que previa prisão especial para quem tem curso superior O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento realizado no dia 31 de março (Jornal do Comércio, 03/04/2023). O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, entendeu que não há justificativa para tratamento diferenciado com base no grau de instrução. Derrubou para o povo, para os políticos e juízes continua valendo, uma piada! (Junior Andrade)

Obras no HPS

coluna Pensar a cidade, JC, 28/03/2023 A empresa Base Demolições & Serviços vai colocar abaixo as cinco casas da avenida José Bonifácio, desapropriadas pela prefeitura, que darão lugar à expansão do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. A obra é planejada há quase 20 anos (). Para ampliar um Pronto Socorro levou cinco mandatos de prefeito, ou seja, daqui cinco mandatos a obra do HPS estará pronta, ou não! (Carlos Cristiano Bacelar)

Obras no HPS II

O que acho errado é a prefeitura desapropriar, deveriam pagar o valor justo pelos imóveis, aí sim estaria correto. (Sandro Mond)

GeraçãoE

Café Alban Rossolin , espaço que trabalha com receitas clássicas francesas e ocupa o número 232 da rua Coronel Bordini, no bairro Auxiliadora (Caderno GeraçãoE, JC, 30/03/2023) é um dos melhores lugares de Porto Alegre! (Maria Margareth)

Viaduto revitalizado

As equipes contratadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concluíram a revitalização do viaduto da avenida Teresópolis. A última etapa das intervenções foi o grafite com o tema que remete aos símbolos da Zona Sul da Capital. Ficou lindo, parabéns aos grafiteiros, arte pura. (Berenice Sapiezinskas)

Shopping

Estive no Moinhos Shopping outro dia. Acho que está no fim, pelo grande número de lojas vazias. (Eliana Venturella)

Ônibus sem cobrador

aplicando a medida em mais 37 linhas Porto Alegre deu mais um passo em março para a retirada dos cobradores dos ônibus,(JC, 30/03/2023). Todas as linhas que estão sem cobrador acabaram atrasando um pouco seus horários, o que dificulta a vida do trabalhador. Até porque os horários já são poucos, e esses ainda atrasam, aí fica difícil... (Mariane Rios)