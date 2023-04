Ônibus sem cobrador II

É um absurdo o motorista fazer o trabalho de dois. Não tem como controlar os malandros que entram pelo meio, os que ficam assediando às passageiras, aqueles que roubam descaradamente os adolescentes. As pessoas pagam caro pra andar cada vez pior e mais inseguras... enquanto a prefeitura quer garantir o lucro dos empresários do transporte. (Raquel Oliveira)

Primeira final do Gauchão

O Grêmio sofreu para empatar com o Caxias, no Estádio Centenário, no primeiro jogo das finais do Gauchão (). Falei que o Caxias era forte! Barbada era o Inter, mas se acovardaram e entregaram pro Caxias. (Sergio Sehn)