caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 30/03/2023 Um empreendedor francês notou o potencial gastronômico de Porto Alegre e decidiu abrir uma padaria no bairro Auxiliadora. Depois de passar por padarias e restaurantes da França, Austrália e outros países, Alban Rossollin, chef, confeiteiro e padeiro, mudou-se para a Capital em 2014 e, dois anos depois, abriu o Café Alban Rossolin, espaço que trabalha com receitas clássicas francesas e ocupa o número 232 da rua Coronel Bordini (). O lugar é simples e aconchegante, tudo feito e servido com muito capricho! (Rosa Maria Brustoloni)

Gastronomia francesa II

O melhor croissant de Porto Alegre! (Cristine Oliszewski)

Sinaleiras

Março registrou uma série de furto de cabos de energia elétrica em Porto Alegre, o que acabou por deixar dezenas de sinaleiras desligadas. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) tem que providenciar logo a religação, pois acidentes podem ocorrer. (Norton Saraiva)

Ônibus

O Jornal do Comércio noticiou o fim dos cobradores em ônibus de Porto Alegre. Além da demissão e do desemprego, teremos confusão com motoristas. Prefeitura deve repensar a medida. (Amália Meirelles)

Política

O presidente Lula tem que anunciar medidas para reativar a economia. Brasil está muito lento no setor. (Fernando Matias)