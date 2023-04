Jornal do Comércio, página 8, edição de 30/03/2023 A muito competente empresária Luiza Trajano afirmou, claramente, o que milhões de brasileiros, principalmente comerciantes e industriais, pensam ao bradar que não pagar impostos e não taxar os produtos importados no Brasil é um negócio da China (). Não que não se deva pagar tributos aos municípios, estados e à União, mas pelo fato de que são muitos e caros. Talvez agora com a proposta do ministro Fernando Haddad buscando simplificar e dar mais clareza nas receitas e despesas da União e também em outras áreas públicas isso seja resolvido ao longo dos anos. Que são muitos e caros os impostos, disso ninguém duvida. (Fábio Machado Reys, Porto Alegre)

South Summit Brazil

Estão de parabéns os organizadores do South Summit Brazil realizado pelo segundo ano em Porto Alegre. A cidade precisa ser movimentada com inteligência e acompanhando o que temos de novidades tecnológicas. Também levar os estudantes para ouvirem experiências foi uma ótima ideia. Que o South Summit continue a ter uma edição anual na Capital é o que todos agora querem. (Gabriela Madureira Fink)

Sono ao volante

Depois de inúmeros acidentes com vítimas fatais envolvendo ônibus e caminhões em rodovias do Brasil, eis que aquilo que se desconfiava acabou sendo confirmado, a causa de algumas tragédias rodoviárias é o sono dos motoristas que passam a noite toda sentados dirigindo ônibus ou caminho. Nos três últimos grandes acidentes isso ficou comprovado, e um dos motoristas envolvidos admitiu que pegou no sono. Ora, a fiscalização deve obrigar dois motoristas nos ônibus ou que sejam evitadas noitadas dos motoristas sem dormir. Muitas vidas serão salvas aí. (Romano Dutra)