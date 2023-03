Jornal do Comércio, página 11, edição de 29/03/2023 Conheci, há anos, o salão nobre da Catedral Metropolitana, muito bonito, amplo e um local maravilhoso para eventos. Agora, o local está aberto para eventos privados, uma ideia correta (). É bom que a cidade tenha essa união da Igreja Católica com os eventos que aqui se realizam cada vez com mais frequência, como o South Summit Brazil, um sucesso. (Norma Solano)

Voos diretos

JC, página 6, edição de 29/03/2023 Os voos diretos do Interior do Rio Grande do Sul para São Paulo estão cada vez mais comuns, o que é bom para não só as cidades atendidas, caso de Passo Fundo (), como para todo o Estado. Antes, todos tinham que vir a Porto Alegre para pegar um avião para o centro do Brasil, o que era demorado e cansativo. (Emílio R. Paranhos, Caxias do Sul)

Indicações no STF

As indicações para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam ser feitas após indicações regionais dos tribunais e entidades. Não se pode aceitar que amigos e conhecidos do presidente da República acabem no STF onde, mais dia ou menos dia, poderão estar julgando quem os indicou. Desta maneira, a opinião pública pode perder um pouco da confiança nos ministros nomeados, o que não é bom. (Antenor Lemos)

Páscoa cara

Realmente, o preço dos tradicionais ovos de Páscoa está muito alto. Saí para comprar alguns para meus netos, mas diminui a quantidade por conta do valor. Por que preços tão altos? (Marcelo C. Valadares)