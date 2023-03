Jornal do Comércio, página 17, edição de 28/03/2023 O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou que chamará 1,3 mil novos servidores para a segurança pública do Estado (). Faz muito bem, pois a sensação que se tem, após os casos do Rio Grande do Norte e a insegurança que reina em São Paulo, é de melhor prevenir do que depois remediar. Precisamos de mais segurança preventiva, principalmente em Porto Alegre e outras cidades maiores. Os larápios ficam à espreita em muitas ruas e avenidas, como em alguns bairros, citando o Partenon, Rio Branco, Cidade Baixa e outros, onde assaltos têm sido corriqueiros. (Pedro Heleno Monteiro)

Instituto de Educação

É inacreditável que as obras de conservação do tradicional Instituto de Educação só fiquem prontas no segundo semestre deste ano, segundo publicado no Jornal do Comércio. Atualmente, os alunos estão espalhados por quatro outros estabelecimentos, o que traz muitas desistências. As obras começaram em 2016 e estão se arrastando desde então, e não se sabe o que impediu que elas ficassem prontas bem antes. Uma pena. (Francisco A. Lisboa)

Invasão de campo

É só aplicar a lei com aquele cidadão que invadiu o campo no jogo Inter x Caxias e colocou a filha de 3 anos em risco. Como explicar? Foi impelido por uma conduta inaceitável dos seus ídolos e um comportamento de turba conhecido. Um treinador à beira do gramado que só reclama do juiz e dos jogadores não pode criar um ambiente saudável. O time dominava e poderia ampliar o placar, mas preferiu fazer cera. O que importa: vamos adotar para tudo o comportamento de perturbar o quanto pudermos quando o resultado da disputa não nos satisfizer? Isto é comportamento incivilizado, nada mais. (Luiz Carlos Bicca Marques, Porto Alegre)

Covid ataca

A Covid-19 não acabou, mesmo que a sensação seja essa segundo a maioria dos gaúchos assim pensa. Sei de parentes, amigos e vizinhos que estão pegando a Covid agora em março de 2023. Piorando o quadro, continuam as notícias falsas dizendo que as vacinas podem trazer até a morte. Ora, eu já tomei todas, os reforços e também a bivalente. O máximo que senti de desconforto foi a picada e uma dorzinha no braço vacinado no outro dia. Nada mais. Se tiver outra indicação de vacina, eu tomarei. Vacina ou faz bem ou não faz nada. (David Lindenberger)

Dívida e cadeia

Milhões de brasileiros estão superendividados, segundo noticiado desde 2022. Mas, pelo menos, fiquei sabendo que a Justiça decidiu que por dívida ninguém pode ir para a cadeia. Isso livrará muitos de cumprirem pena, pois estão sendo processados por dívidas. É um alívio para muita gente. (Rudimar O. Vicentino)