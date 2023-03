Jornal do Comércio, página 20, edição de 27/03/2023 Foram festejados os 45 anos do Brique da Redenção (). A Redenção é um símbolo histórico dos festejos pelos 100 anos da Revolução Farroupilha, lá em 1935. Meu saudoso pai - que frequentou a Exposição Farroupilha - falava que foi algo espetacular para a época, com pavilhões de outros estados e países vizinhos, mais atrações e os recantos que até hoje estão lá. O grande cassino era a maior atração, mas o jogo acabou proibido no Brasil. A Redenção e o seu Brique que continuem a encantar a todos nós. (Antônia P. Rosa, Porto Alegre)

Pampulhinha

"Pampulhinha fecha definitivamente e venderá 10 mil vinhos da adega do fundador", Minuto Varejo, Jornal do Comércio, página 10, edição de 28/03/2023 Mais um restaurante que marcou um bairro de Porto Alegre fechou as portas (). É grande o número de operações gastronômicas que estão fechando as portas na Capital, algumas bem tradicionais, caso citado do Pampulhinha em consequência ainda, penso, da pandemia. Mas, o que se vai fazer, a não ser rogar para que outras referências de serviços não venham também a fechar, como o Restaurante Copacabana. (Ivo B. Círio)

Insegurança

coluna Começo de Conversa, página 3, Jornal do Comércio, edição de 28/03/2023 O colunista Fernando Albrecht colocou algo que tem tido pouca divulgação, a insegurança que está chegando aos bairros de Porto Alegre, com seguidos assaltos com arma a pedestres (). Locais antes considerados seguros da cidade agora repetem os assaltos em plena luz do dia que em São Paulo. Ainda bem que o governo do Estado está chamando mais gente para a segurança pública. (Olívio Mon Claire, Porto Alegre)

Gesto desvairado

Um pai entrar no campo de futebol com uma criança no colo e agredir um jogador do time adversário é um gesto desvairado. Foi identificado e está proibido de entrar no Beira-Rio, além de outras ações disciplinares a que ficou sujeito. A pessoa vai ver um jogo de futebol e não aceita nada que não seja a vitória do seu time? Assim não é esporte, mas fanatismo. (Ary da Veiga)

Praças com exercícios

É melhor que a prefeitura aproveite a indicação de 'xerifes' para as praças de Porto Alegre e coloque, nas que puderem aceitar e tenham espaços, equipamentos para exercícios. Muita gente está aderindo, até por conselho médico, à realização diária de à atividade física, mas não têm equipamentos para isso em casa. Então, a pracinha do bairro é realmente o ideal. (Maria Amália Centeno, Porto Alegre)