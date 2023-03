Queda do PIB

Jornal do Comércio, página 8, edição de 24/03/2023 O noticiário sobre a estiagem no Rio Grande do Sul parecia algo exagerado. Mas agora chegou o resultado de tanta seca nas lavouras, que afeta o agronegócio gaúcho: o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul caiu 5,1% no ano passado (). O Estado vive muito em torno da agropecuária e a falta de chuvas, como ocorreu, traz prejuízos que só são sentidos no médio e longo prazos. Está aí o resultado. (Nélio Queiroz)

Aniversário de Porto Alegre

JC, edição de 24/3/2023 Muito bem fazer festejos pelos 251 anos de Porto Alegre. Infelizmente, o mau tempo, com chuvas esparsas, deve ter prejudicado alguns eventos ao ar livre. Mas o importante é que a Capital marcou a data de maneira alegre, com muitas manifestações favoráveis. E, segundo o Jornal do Comércio, agora o local mais admirado da cidade é a orla do Guaíba (), com a revitalização que teve, muito apreciada pelos porto-alegrenses. Parabéns à minha cidade! (Roberto F. T. Nogueira)

Carros elétricos

Vi um carro elétrico circulando nas ruas dia desses, o qual estava sendo experimentado por jornalistas. Além de elétrico, ele, que é híbrido, funciona com gasolina. Desse jeito, ainda em 2023 teremos milhares deles nas ruas do Brasil. O único problema é o preço, ainda muito alto, porém, meus netos irão usar carros elétricos, tenho certeza. O progresso não para. (Henrique Cardoso, Porto Alegre)

Futebol gaúcho

Graças ao Caxias, não teremos a mesmice na decisão do Campeonato Gaúcho, que se repete, há décadas, com Grenal na final. Mesmo assim, tem gente criticando a derrota do Inter, chamada até de vexame. Quer dizer que o Ypiranga e o Caxias inverteram a ideia de sempre? Tinham que vir aqui e só fazer número? Mas pena que o Ypiranga não venceu, aí teríamos o Interior jogando a final. Seria muito bom para o futebol gaúcho sair da rotina. Os clubes do Interior e o São José fazem um grande esforço para manterem seus times, mas não têm reconhecimento. Só querem a dupla Grenal na final, mesmo que isso seja até algo enfadonho. (Manoel Trindade, Porto Alegre)

Seleção brasileira

Antes, a seleção de futebol do Brasil era imbatível. De uns anos para cá, estamos nivelados por baixo. Nada na Copa do Catar e agora perder para a seleção do Marrocos. Muitos diziam, brincando, que, até os anos de 1970, bastava colocar as camisas da Seleção Camarinho em campo que o jogo estava ganho, tal a nossa superioridade. Saudades desse tempo que, pelo jeito, vão custar a voltar com a seleção. (Djair Borges)