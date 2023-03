GM em Gravataí

Jornal do Comércio, 23/03/2023 A General Motors já produziu 4,5 milhões de automóveis na sua fábrica de Gravataí (). E dizer que, na época, tivemos muita gente contra a instalação da fábrica na cidade vizinha, que hoje se beneficia do retorno do ICMS. No entanto, a Ford, queria se estabelecer em Guaíba, mas não conseguiu apoio do governo do Estado da época. Foi para a Bahia onde também acabou não se dando bem e saiu há pouco. Mas, o Rio Grande do Sul precisa continuar tentando atrair empreendimentos grandes para fortalecer a nossa economia. (João Matoso, Sapucaia do Sul/RS)

Lula

As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus assessores têm deixado o mercado financeiro extremamente agitado, agravado pelo descontrole dos gastos públicos em patamares comprometedores para a economia do País, somados aos aumentos destacadamente do preço da gasolina e da tarifa de energia elétrica, gerando assim mais inflação e com isso impedindo uma responsável redução da taxa de juros pelo Banco Central. O governo não deveria agir contra si mesmo, como vem fazendo com persistência. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Água

Somos feitos 70% de água e 70% da superfície do Planeta Terra é ocupada pela água. Deste total de água do planeta, 97% está nos oceanos e mares e é salgada. Dos 3% de água doce, só 1% é de água potável, própria para o consumo humano. Dois bilhões de pessoas não têm acesso a água potável e 3,6 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento básico, em pleno século 21. O Brasil possui a maior bacia hidrográfica do mundo e a maior floresta úmida do planeta, que é sua maior fonte natural de água. Preservar as árvores da Floresta Amazônica é cuidar de nossa fonte maior de vida. Cuidar das nascentes de nossos milhares de rios é fundamental para que eles não morram e mantê-los limpos, sem poluí-los com lixo e substâncias tóxicas de indústrias em suas margens. Somos matricidas para com nossa mãe natureza. (Paulo Sérgio Arisi, jornalista, Porto Alegre)

Homenagem a Villela

Bonita a homenagem, no anoitecer de quarta-feira, quando o prefeito Sebastião Melo (MDB) assinou a lei, aprovada pela Câmara, dando o nome de Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela à sede da prefeitura na João Manoel, Centro Histórico. Presentes o ex-prefeito João Dib (PP), o ex-governador Jair Soares, o presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier (PTB), também ex-presidente e vereadores, Ana Pellini, secretária de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre e esposa de Villela, filhos, genros, noras e netos e amigos do homenageado, que comandou Porto Alegre de 1975 a 1983. A banda municipal abrilhantou a cerimônia, tocando a música Porto Alegre é Demais, hoje um quase hino da cidade. A cerimônia foi encerrada com coquetel no 18º andar do edifício, após várias manifestações de apreço a Villela, merecidas. (Renato Andrade, Porto Alegre)